به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزب الله لبنان اعلام کرد، از مواضع رئیس جمهور برزیل در حمایت از مسائل بر حق ملت‌ها و حق آنها در آزادی و تعیین سرنوشت به خصوص مسئله فلسطین و ایستادگی در برابر سلطه آمریکا تجلیل می‌کنیم. ما معتقدیم اعتماد مجدد ملت برزیل به لولا داسیلوا تاکیدی بر پایبندی وی به گزینه‌های ملی مستقل بدور از سلطه و دیکته‌های خارجی است.

از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا است، استقبال می‌کنیم. این پیروزی را که به منزله پیروزی عدالت و حق پس از دهه‌ها محاصره، اعمال فشار و ستم علیه ملت کوباست به مردم این کشور تبریک می‌گوییم. خط مشی آمریکا مبتنی بر محاصره، دخالت در امور کشور‌ها و تسلیم کردن آنها را که به منزله تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر است محکوم می‌کنیم.