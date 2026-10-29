به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آخرین تمرین تیم فوتسال روژیار سنندج پیش از اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد و بازیکنان جوان این تیم با انگیزه و جدیت، خود را برای رویارویی با حریفان آماده کردند.

با وجود تلاش بازیکنان و کادر فنی برای حضوری موفق در این رقابت‌ها، کمبود امکانات و مشکلات پیش‌رو از جمله دغدغه‌های این تیم است؛ مسائلی که حمایت مسئولان و توجه بیشتر به ورزش پایه و استعداد‌های جوان را ضروری می‌کند.

تیم روژیار سنندج در مرحله نخست لیگ مناطق فوتسال زیر ۲۰ سال کشور با تیم‌های استار پیروزی ساوه، آرتا تور تبریز، ستاره سیلان مشگین‌شهر و آساژ خرم‌آباد به رقابت می‌پردازد.

نماینده کردستان سیزدهم آبان‌ماه در ورزشگاه امام خمینی ساوه به مصاف حریفان خود می‌رود؛ رقابت‌هایی که می‌تواند فرصتی برای نشان دادن توانمندی فوتسال‌دوستان جوان سنندجی باشد.

اکنون چشم امید این تیم جوان به حمایت مسئولان و فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کشوری است؛ حمایتی که می‌تواند مسیر پیشرفت استعداد‌های ورزشی استان را هموارتر کند.