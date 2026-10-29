تصادف پژو‌۴۰۵ و ایسوزو در محور بابامیدان_نورآبادممسنی یک جانباخته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: امروز گزارشی مبنی‌بر تصادف پژو۴۰۵ با ایسوزو در کیلومتر دو جاده بابامیدان _نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

میثم داودی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

او در پایان گفت: این تصادف یک جانباخته و چهار مصدوم به همراه داشت، که مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.