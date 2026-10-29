هم‌زمان با هفته بیمه سلامت، بررسی خدمات این سازمان در شهرستان مهاباد نشان می‌دهد که با پوشش بیش از ۵۰ درصدی جمعیت شهری و روستایی و حمایت ویژه از بیماران صعب‌العلاج، گام‌های بلندی در راستای کاهش هزینه‌های درمانی و برقراری عدالت اجتماعی برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس آمارهای رسمی، میزان بهره‌مندی شهروندان مهابادی از خدمات بیمه سلامت به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

در همین رابطه، فیصل رسولی، رئیس اداره بیمه سلامت مهاباد، با اشاره به گستردگی خدمات این نهاد می‌گوید: هم‌اکنون ۱۳۲ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی شهرستان مهاباد زیر پوشش و از خدمات متنوع بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

روزهای سخت بیماری همواره با دغدغه‌های سنگین مالی همراه است، اما توسعه خدمات بیمه سلامت تا حد زیادی این بار سنگین را سبک کرده است.

رئیس بیمه سلامت مهاباد در این خصوص تصریح می‌کند که با اجرای طرح‌های حمایتی جدید، بیماران صعب‌العلاج هم به دایره این چتر حمایتی افزوده شده‌اند تا دغدغه‌های درمان در این قشر آسیب‌پذیر به حداقل برسد. بازخوردهای دریافتی از بیماران، به ویژه بیماران سرطانی و خاص، گویای آن است که پوشش بیمه‌ای هزینه‌های گزاف درمان را تا حد زیادی تعدیل کرده و آرامش را به خانواده‌ها بازگردانده است.

گفتنی است از دوم تا هشتم آبان‌ماه به عنوان «هفته بیمه سلامت» نام‌گذاری شده است که این هفته امسال با شعار محوری «سلامت در مسیر زندگی» دنبال می‌شود؛ شعاری که اهتمام این مجموعه را بر تداوم خدمات‌رسانی بهینه، صیانت از سلامت جامعه و ارتقای شاخص‌های رفاهی نشان می‌دهد.