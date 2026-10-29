به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسی قلی‌زاده فرمانده یگان ویژه انتظامی استان یزد، از برگزاری مراسم سالگرد عروج شهید والامقام هادی زارع باغبیدی و رونمایی از کتاب «پاسبان مهر» با موضوع زندگی‌نامه این شهید خبر داد. این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید هادی زارع باغبیدی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در گلزار شهدای خلدبرین یزد برگزار شد.

در این آیین، کتاب «پاسبان مهر» که به زندگی‌نامه شهید هادی زارع باغبیدی اختصاص دارد، رونمایی شد.

معرفی سیره و منش شهدا به نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری از اهداف برگزاری این مراسم بود.

شهید «هادی زارع باغبیدی» از شهدای حادثه تروریستی تفتان سیستان وبلوچستان در سال ۱۴۰۳ است.