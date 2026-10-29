پخش زنده
امروز: -
مراسم سالگرد عروج شهید والامقام هادی زارع باغبیدی و رونمایی از کتاب «پاسبان مهر» در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسی قلیزاده فرمانده یگان ویژه انتظامی استان یزد، از برگزاری مراسم سالگرد عروج شهید والامقام هادی زارع باغبیدی و رونمایی از کتاب «پاسبان مهر» با موضوع زندگینامه این شهید خبر داد. این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید هادی زارع باغبیدی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در گلزار شهدای خلدبرین یزد برگزار شد.
در این آیین، کتاب «پاسبان مهر» که به زندگینامه شهید هادی زارع باغبیدی اختصاص دارد، رونمایی شد.
معرفی سیره و منش شهدا به نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری از اهداف برگزاری این مراسم بود.
شهید «هادی زارع باغبیدی» از شهدای حادثه تروریستی تفتان سیستان وبلوچستان در سال ۱۴۰۳ است.