به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نگهدار اولادحسین گفت: در این سرشماری، اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کلنی‌ها، نوع و نژاد زنبور عسل و میزان تولید محصولات زنبورستان‌ها شامل عسل، ژل رویال، بره‌موم، گرده گل، موم و زهر زنبور عسل ثبت می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت آمار و اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی افزود: از تمامی زنبورداران شهرستان جویم درخواست می‌شود در مهلت تعیین‌شده، برای ثبت اطلاعات و تکمیل فرآیند سرشماری به مدیران پهنه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد: این سرشماری در چارچوب طرح ملی سرشماری زنبورستان‌ها اجرا می‌شود، طرحی که به‌عنوان ششمین دوره سرشماری زنبورعسل کشور، بستری برای گردآوری داده‌های دقیق از وضعیت زنبورستان‌ها فراهم می‌کند.

اولادحسین اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، آمار حاصل از این سرشماری، مبنای حمایت هدفمند از زنبورداران، برنامه‌ریزی برای تولید و توسعه صنعت زنبورداری در سطح استان و کشور قرار می‌گیرد.

او بیان کرد: شهرستان جویم در حوزه زنبورداری از جایگاه قابل‌توجهی در استان فارس برخوردار است و بر اساس نتایج سرشماری پیشین انجام‌شده در مهرماه سال جاری، ۹ هزار و ۵۹۶ کلنی زنبور عسل مهاجر و بومی توسط ۴۲ بهره‌بردار در این شهرستان نگهداری می‌شود و تولید عسل آن به ۲۰۲ تن رسیده است.

اولادحسین ادامه داد: استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی زنبورداری کشور، در سال ۱۴۰۳ با داشتن بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کلنی و تولید ۱۴ هزار تن عسل، رتبه سوم کشوری را در اختیار داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم در پایان گفت: انتظار می‌رود با همراهی زنبورداران جویم در این دوره از سرشماری، تصویری روشن‌تر از ظرفیت‌ها و نیاز‌های این صنعت در شهرستان ترسیم شود.