برخورد یک نفتکش متخلف با مین‌های دریایی و توقف آن

برخورد یک نفتکش متخلف با مین‌های دریایی و توقف آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، قبل از ظهر امروز، یک نفت‌کش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی و با اعتماد به دروغ پردازی‌های رئیس جمهور آمریکا قصد عبور از مناطق ممنوعه و ناامن را داشته باشند، بسته است و این تردد‌های بدون هماهنگی در مناطق پرخطر، ایمنی شناور‌ها و خدمه را با مخاطرات جدی مواجه کرده و خواهد کرد.