بازگشت ۲۰ میلیارد به مالباختگان با اقدام به موقع پلیس فتا جهرم

بازگشت ۲۰ میلیارد به مالباختگان با اقدام به موقع پلیس فتا جهرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی اصغر محمد پور گفت: در مهر ماه امسال کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و رهگیری هوشمندانه موفق شدند در قالب ۱۴ فقره پرونده کلاهبرداری سایبری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را به شکات بازگردانند.

او با اشاره به نقش تعیین کننده سرعت عمل شهروندان در این موفقیت تاکید کرد و گفت: همه این پرونده‌ها به دلیل حضور و تماس به موقع مالباختگان با سامانه ۰۹۶۳۸۰ قابل پیگیری و استرداد کامل است.

سرهنگ محمد پور اضافه کرد: کلاهبرداران با ترفند‌های نوین نظیر درخواست وجه جعلی از سوی آشنایان و پیام‌های فیشینگ همواره در کمین هستند و هرگونه انتقال وجه بدون احراز هویت قطعی، ممنوع می‌باشد.

فرمانده انتظامی جهرم در پایان بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تراکنش مشکوک حداکثر در یک ساعت اولیه با شماره ۰۹۶۳۸۰تماس بگیرند چرا که تأخیر در این زمینه بزرگترین کمک به مجرم است.