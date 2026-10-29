به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ایران از سد کرواسی گذشتبه گزارش سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی نونهالان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز (پنجشنبه) در در نخستین بازی خود برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم سطح B فستیوال و جام جهانی کمتر از ۱۵ سال آذربایجان مقابل کرواسی به زمین رفت.

شاگردان مصطفی قنبرپور در دقیقه ۹ بازی با گل مهدی کولیوند از حریف خود پیش افتادند و با حفظ این گل تا پایان بازی یک بر صفر این تیم اروپایی قدرتمند را شکست دادند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم زیر ۱۵ سال کشورمان را در این بازی تشکیل دادند.

تیم جوانان صبح فردا (جمعه) برای کسب رتبه پنجم به زمین می‌رود.