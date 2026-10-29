به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات هندبال نونهالان پسر قهرمانی منطقه شمال کشور که از ۲ آبان ماه در مشهد آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم هندبال نونهالان پسر نام‌آوران مشهد به پایان رسید.

این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۹ تیم آغاز شد، در دو گروه پیگیری و امروز به پایان رسید.

پس از کسب مقام قهرمانی توسط تیم نام آوران مشهد، تیم‌های زغال سنگ پرورده طبس و تیم کمیکس کافی شهر ری مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در این دوره از رقابت ها، علاوه بر سه تیم برتر، تیم‌های شهید هادی شیروان، آکادمی آزادی تهران، تیران و کرون اصفهان، شهرداری ملکان، سردرود، زنجان، البرز، قزوین و نوین گیلان نیز حضور داشتند.