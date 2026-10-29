در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قزوین بر تشدید نظارت بر مصرف فرآورده‌های نفتی، برخورد با ذخیره‌سازی‌های غیرمتعارف و الزام ثبت کالا‌های دپوشده در سامانه انبار تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، دومین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین با محوریت بررسی وضعیت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق آن برگزار شد.

در این نشست، کمال‌یار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رشد ۳ درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته، عمده مصرف نفت‌گاز را مربوط به بخش حمل‌ونقل دانست و افزود: بخش کشاورزی با ۱۷ درصد و سازمان صمت با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار دارند.

سرهنگ حسین فتحی‌زاده، رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز با اشاره به انجام هوشمندسازی در ناوگان حمل‌ونقل، احتمال وقوع بخشی از قاچاق سوخت را در حوزه باربری‌های صوری مطرح کرد.

در همین راستا، شهرام احمدپور، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین با تأکید بر اینکه کشور در حوزه تولید بنزین و گازوئیل با مضیقه‌های سختی مواجه است، هشدار داد: «اگر مصرف مدیریت نشود، قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و همه دستگاه‌ها باید این فضا را کنترل کنند.»

مصطفی طاهرخانی، دبیر برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک برای بازدید از واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی خبر داد و تأکید کرد که مدیران باید در تخصیص سهمیه‌ها واقعیت‌های مصرف را مد نظر قرار دهند.

همچنین در این نشست تأکید شد که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع موظفند کالاهای دپوشده خود را در سامانه انبار معرفی کنند، در غیر این صورت به عنوان کالای قاچاق شناخته خواهند شد.



