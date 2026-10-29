رئیس هیئت کشتی ارومیه به همراه جمعی از مربیان و کشتی‌گیران نوجوان، با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه روز نوجوان فلاح، رئیس هیئت کشتی ارومیه به همراه جمعی از مربیان و کشتی‌گیران نوجوان، با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار با هدف ارتقای توجه به ورزش کشتی و حمایت از استعداد‌های نوجوان برگزار شد.

در این دیدار بر اهمیت توجه به نسل جوان ورزشکار، پرورش استعداد‌های کشتی و نقش ورزش در ترویج فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و ارزش‌های اخلاقی تأکید شد.