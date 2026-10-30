به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی لنگرود اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر اخاذی فردی با عنوان مأمور انتظامی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند که در تحقیقات به اخاذی از شهروندان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی لنگرود از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.