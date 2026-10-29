در پنجشنبه‌های یاد و خاطره شهدا، پای صحبت مادری در مهاباد می‌نشینیم که فرزند سربازش در مسیر دفاع از میهن و پاسداری از امنیت به درجه رفیع شهادت نائل آمده و خود نیز با قلبی سرشار از ایمان، آماده ادامه این راه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در ادامه سلسله گزارش‌های گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، این بار به سراغ مادری رفته‌ایم که جگرگوشه‌اش لباس مقدس سربازی را بر تن کرد و در راه دفاع از کیان کشور آسمانی شد.

اشک‌های مادری که هنوز عطر فرزند شهیدش را در خانه حس می‌کند، گویای عمق دلتنگی‌هاست اما استواری کلامش، حکایت از ایمانی پولادین دارد. خانم «مهین احمدنژاد»، مادر شهید «مهدی تابا»، با یادآوری روزهای خدمت فرزندش می‌گوید: تنها یک هفته به پایان خدمت سربازی‌اش مانده بود که در درگیری شهری به شهادت رسید.

خاطراتی که زنده است

با وجود گذشت زمان، این مادر دغدغه‌مند و صبور می‌گوید که فرزندش هرچند در میان آنان نیست، اما هنوز با خاطرات و مهربانی‌هایش زندگی می‌کند. او فرزند شهیدش را مایه افتخار خانواده و مایه خیر و برکت زندگی‌شان می‌داند و با لبخندی که چاشنی آهِ دلتنگی است، از نشانه‌های حضور معنوی او یاد می‌کند: بارها به خوابم آمده است؛ حتی یک‌بار در خواب مبلغ ۲۰ هزار تومان به من هدیه داد و مدتی پس از آن رویای صادقه، توفیق سفر حج و زیارت خانه خدا نصیبم شد.

آمادگی برای ادامه راه شهید با وجود بیماری

روحیه سلحشوری و دفاع از وطن در کلام این مادر دردآشنا موج می‌زند؛ به‌گونه‌ای که صراحتاً اعلام می‌کند اگر نیاز باشد، با جان و دل در این مسیر قدم می‌گذارد. خانم احمدنژاد با وجود شرایط جسمی و بیماری خود می‌گوید: فرزندم در راه اعتلای کشور به شهادت رسیده و اگر لازم باشد، من خودم با وجود بیماری، برای سربلندی ایران اسلامی جان‌فدا می‌شوم و اسلحه به دست می‌گیرم.

پیشینه ایثار در مهاباد

شهرستان مهاباد در سنگرهای دفاع از کیان کشور، حفظ عزت و حراست از اقتدار ایران اسلامی، کارنامه‌ای درخشان دارد و تاکنون ۷۷۵ شهید را تقدیم آرمان‌های والای انقلاب اسلامی کرده است؛ مردمان و خانواده‌هایی که همچنان پای آرمان‌های نظام ایستاده‌اند.