سیدعلی مدنی‌زاده در بازدید از پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن، در جریان مشکلات خدمات‌رسانی و زیرساختی قرار گرفت و قول داد مطالبات مطرح‌شده را برای رفع مشکلات به دولت منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بازدید که با حضور استاندار آذربایجان غربی، شهین جهانگیری و سید سلمان ذاکر، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، انجام شد، توضیحاتی درباره خدمات، ظرفیت‌ها و تنگنا‌های اخیر پایانه مرزی سرو به دکتر سیدعلی مدنی‌زاده ارائه شد.

وزیر اقتصاد در جریان این بازدید که با گفت‌وگوی بی‌واسطه با رانندگان و مسافران همراه بود، خواستار پیش‌بینی خطوط حمل‌ونقل عمومی برای آسایش بیشتر مسافران ایرانی در پایانه مرزی سرو شد.

وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده دولت در این مکان حضور یافته است، قول داد درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده در جریان این بازدید را به دولت منتقل کند و برای رفع آنها با جدیت تلاش کند.

بر اساس این گزارش، اختصاص اعتبارات ملی برای تسریع در ساماندهی پایانه مرزی سرو و همچنین تعمیر، رونق‌بخشی و مسقف‌کردن بازارچه مرزی، از جمله درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان استانی در جریان این بازدید بود.

رایزنی با مسئولان مربوط در ترکیه به‌منظور افزایش تعداد گیت‌های پذیرش مسافران و تاجران ایرانی نیز از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در جریان بازدید وزیر اقتصاد از پایانه مرزی سرو بود.

پایانه مرزی سرو یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و ترکیه در استان آذربایجان غربی و در نزدیکی شهر ارومیه است. این پایانه به دلیل نقش خود در تبادلات تجاری و مسافرتی بین دو کشور، از اهمیت برخوردار است و به‌عنوان یکی از مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شناخته می‌شود. پایانه مرزی سرو به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و به دستگاه آشکارساز ایکس‌ری (X-ray) مجهز است.