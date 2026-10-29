معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس از راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره در مسیر شیراز ـ مشهد مقدس خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس از راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره در مسیر شیراز ـ مشهد مقدس خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات ریلی، زمینه افزایش رضایت زائران استان فارس و استان‌های همجوار را فراهم می‌کند.

پارسایی با اشاره به اولویت‌های سند توسعه گردشگری استان فارس افزود: ارتقای کیفیت سفر در کریدور‌های گردشگری و زیارتی از برنامه‌های مهم استان است و مسیر ریلی شیراز ـ مشهد نیز به دلیل خدمت‌رسانی به زائران استان‌های فارس، بوشهر و بخشی از خوزستان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در شورای عالی زیارت و همراهی استاندار فارس و تعدادی از نمایندگان مجلس، ارتقای کیفیت قطار‌های مسافری مسیر شیراز ـ مشهد در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا، نخستین حرکت قطار پنج‌ستاره از شیراز به مقصد مشهد مقدس انجام شد.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با بیان اینکه قطار شیراز ـ مشهد تقریباً یک روز در میان و با ظرفیت حدود ۴۰۰ مسافر حرکت می‌کند، گفت: با راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره، حدود ۲۰۰ نفر از مسافران از خدمات قطار چهارستاره و ۲۰۰ نفر دیگر از خدمات قطار پنج‌ستاره بهره‌مند می‌شوند.

پارسایی ابراز امیدواری کرد با افزایش کیفیت خدمات ریلی، رضایت زائران و مسافران استان فارس و استان‌های همجوار در سفر به مشهد مقدس افزایش یابد.