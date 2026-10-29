وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یک‌روزه به آذربایجان‌غربی از پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن بازدید کرد و ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مسافران و رانندگان، قول داد درخواست‌ها و مشکلات آنان را به دولت منتقل کند و برای رفع آنها با جدیت تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان آذربایجان غربی، از پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن بازدید کرد و در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مسافران و رانندگان، در جریان ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات مربوط به خدمات‌رسانی، ساماندهی پایانه و توسعه زیرساخت‌های مرزی قرار گرفت.

در بازدید سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایانه مرزی سرو که با حضور استاندار آذربایجان غربی،حاکم ممکان، شهین جهانگیری و سید سلمان ذاکر، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، انجام شد، توضیحاتی درباره خدمات، ظرفیت‌ها و تنگنا‌های اخیر پایانه مرزی سرو به وزیر ارائه شد.

وزیر اقتصاد در جریان این بازدید که با گفت‌وگوی بی‌واسطه با رانندگان و مسافران همراه بود، خواستار پیش‌بینی خطوط حمل‌ونقل عمومی برای آسایش بیشتر مسافران ایرانی در پایانه مرزی سرو شد.

وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده دولت در این مکان حضور یافته است، قول داد درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده در جریان این بازدید را به دولت منتقل کند و برای رفع آنها با جدیت تلاش کند.

اختصاص اعتبارات ملی برای تسریع در ساماندهی پایانه مرزی سرو و همچنین تعمیر، رونق‌بخشی و مسقف‌کردن بازارچه مرزی، از جمله درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان استانی در جریان این بازدید بود.

رایزنی با مسئولان مربوط در ترکیه به‌منظور افزایش تعداد گیت‌های پذیرش مسافران و تاجران ایرانی نیز از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در جریان بازدید وزیر اقتصاد از پایانه مرزی سرو بود.

پایانه مرزی سرو یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و ترکیه در استان آذربایجان غربی و در نزدیکی شهر ارومیه است. این پایانه به دلیل نقش خود در تبادلات تجاری و مسافرتی بین دو کشور، از اهمیت برخوردار است و به‌عنوان یکی از مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شناخته می‌شود. پایانه مرزی سرو به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و به دستگاه آشکارساز ایکس‌ری (X-ray) مجهز است.