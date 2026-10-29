به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، نماینده مردم حوزه انتخابیه بافق، بهاباد، ابرکوه، مهریز، مروست و خاتم در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهور استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله گرانی، تورم و افزایش فاصله طبقاتی، گفت: برای حل مشکلات موجود، باید ریشه مسائل شناسایی و اصلاحات اساسی در ساختار‌های سیاسی، اداری و اجرایی کشور انجام شود.

صباغیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر در نظام اجرایی کشور افزود: تعدد نهاد‌ها و دستگاه‌های موازی، پراکندگی تصمیم‌گیری و تداخل وظایف، روند اجرای برنامه‌ها را با مشکل مواجه کرده است و اصلاح ساختار‌ها و ایجاد مدیریت منسجم می‌تواند به افزایش کارآمدی دولت و تحقق بهتر برنامه‌ها منجر شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت واحد شهری، خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با مدیریت شهری شد و تصریح کرد: تعدد دستگاه‌های مسئول در امور شهری، گاه اجرای طرح‌های ساده را نیز با تأخیر‌های طولانی مواجه می‌کند.

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه استان یزد در ادامه، با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های دولتی و ساختار‌های نظارتی، بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، مقابله با ناکارآمدی و افزایش پاسخگویی مدیران تأکید کرد و گفت: نظارت مؤثر، برخورد با تخلفات و اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان، از الزامات بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

صباغیان در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب را از مهم‌ترین مسائل استان یزد دانست و با اشاره به طولانی شدن روند اجرای طرح‌های انتقال آب، خواستار ورود مستقیم دولت برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها شد.

وی با بیان اینکه با وجود تلاش‌های مسئولان و پیگیری‌های انجام‌شده، پیشرفت برخی طرح‌های آبرسانی متناسب با نیاز‌های استان نبوده است، اظهار کرد: طرح‌های انتقال آب خلیج فارس و خطوط مرتبط با تأمین آب استان، سال‌هاست مطرح هستند، اما همچنان مشکلات اساسی در مسیر اجرا وجود دارد.

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه استان یزد تأکید کرد: با توجه به اهمیت آب برای زندگی مردم، توسعه اقتصادی و آینده استان، انتظار می‌رود دولت با برنامه‌ریزی مشخص و پیگیری مستمر، این موضوع را در اولویت قرار دهد.

صباغیان در ادامه، با تشریح گستردگی جغرافیایی منطقه و فاصله زیاد شهرستان‌ها از مرکز استان، گفت: پراکندگی سکونتگاه‌ها، مسافت‌های طولانی و محرومیت‌های موجود، دسترسی مردم به خدمات و امکانات را دشوار کرده است.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از نحوه توزیع کرسی‌های نمایندگی در برخی مناطق کشور، گفت: تفاوت جمعیت، وسعت جغرافیایی و میزان محرومیت حوزه‌های انتخابیه، ضرورت بازنگری در سازوکار‌های موجود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تفاوت شمار نمایندگان برخی مناطق با جمعیت‌های متفاوت، این وضعیت را زمینه‌ساز نابرابری در پیگیری مطالبات مردم دانست و خواستار توجه دولت و مسئولان ذی‌ربط به این موضوع شد.

وی تصریح کرد: دولت باید با اصلاح ساختار‌های ناکارآمد، افزایش نظارت و پاسخگویی مدیران و تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی، به مطالبات مردم پاسخ دهد و اجازه ندهد محرومیت‌های موجود در مناطق مختلف کشور تداوم پیدا کند.