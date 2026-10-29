طرح بهسازی قنات عرب‌آباد شهرستان ساوجبلاغ با بهره‌گیری از فناوری بتن پارچه‌ای اجرا شد؛ روشی نوین که با هدف کاهش هدر رفت آب و حفاظت از مسیر انتقال، در این قنات به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در راستای مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای بهره‌وری قنوات و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در نگهداری سازه‌های سنتی انتقال آب، عملیات اجرای پوشش محافظ بتن پارچه‌ای در بخش‌هایی از مسیر خشکه‌کار قنات عرب‌آباد کوه ساوجبلاغ به مرحله اجرا رسید.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، بخش‌هایی از گالری قنات در محدوده تقاطع با رودخانه فصلی، از نقاط مستعد هدررفت آب تشخیص داده شد. ازاین‌رو، با هدف حفاظت از مسیر و کاهش تلفات احتمالی، پوشش بتن پارچه‌ای در قسمت‌های مشخص‌شده اجرا شد.

یکی از نکات مهم در اجرای این طرح، انتخاب بخش خشکه‌کار قنات برای نصب پوشش بود. این تصمیم با هدف کاهش احتمال نشت آب در نقاط آسیب‌پذیر و در عین حال، حفظ مجاری ورود آب زیرزمینی به گالری قنات اتخاذ شد تا عملکرد طبیعی این سازه سنتی در جمع‌آوری و انتقال آب دچار اختلال نشود.

بتن پارچه‌ای از فناوری‌های نوین حوزه حفاظت و بهسازی سازه‌ها به شمار می‌رود که قابلیت استفاده از آن در مسیرهای انتقال آب، متناسب با شرایط فنی و محیطی هر محل، قابل بررسی است. این روش در صورت انتخاب صحیح محل اجرا و رعایت الزامات فنی می‌تواند به حفاظت از سطوح در معرض فرسایش و کنترل نشت در بخش‌های مستعد کمک کند.

اجرای آزمایشی بتن پارچه‌ای در قنات عرب‌آباد کوه، با هدف بررسی قابلیت این فناوری در بهسازی و حفاظت از زیرساخت‌های سنتی آبرسانی انجام شده است. ارزیابی عملکرد پوشش در شرایط واقعی، میزان اثربخشی آن در کاهش تلفات آب و سازگاری با ویژگی‌های فنی قنات، از جمله مواردی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری برای استفاده احتمالی از این روش در سایر قنوات استان البرز مؤثر باشد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های بهبود مدیریت منابع آب و نگهداری زیرساخت‌های آبی استان انجام شده و نتایج بررسی‌های فنی آن می‌تواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین را در کنار روش‌های متداول مرمت و احیای قنوات فراهم کند.