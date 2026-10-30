نهمین جشنواره انار روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) شهرضا با ۱۸۰ غرفه سوغات و صنایع دستی و ۷۰ غرفه فروش انار و مشتقات آن، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: طرح‌های مطالعات خاک شناسی و نقشه‌های مدیریت پذیر در استان اصفهان و مرمت، لایروبی و اصلاح قنوات استان در حال اجراست.

جعفر گوهرگانی افزود: وزارت جهادکشاورزی آماده همکاری با کشاورزان برای جایگزینی سامانه‌های نوین آبیاری با روش‌های سنتی و اصلاح باغ‌ها با استفاده از نهال‌های اصلاح شده است تا درآمد زایی محصول کشاورزان افزایش یابد.

همچنین مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان گفت: این جشنواره فرصتی برای شکرگزاری محصولات کشاورزی و قدردانی از تلاش کشاورزانی است که با وجود مشکلات تامین آب، سم و کود، کاهش محصول نداشته‌اند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز گفت: در کمتر از ۱۰ سال گذشته، سطح زیر کشت انار در شهرستان شهرضا دوبرابر شده که نشان دهنده تلاش کشاورزان و باغداران است و باید پیگیر حل مسایل و مشکلات آن‌ها در سطح استان و کشور باشیم.

حبیب قاسمی بیان داشت: انار شهرضا به لحاظ گوشتی بودن دانه، هسته کوچک، رنگ مشکی دانه ها، طعم ملس و پوسته نازک در کشور منحصر‌به‌فرد بوده و رتبه اول کیفیت را دارد.

پیش بینی شده امسال ۲۸ هزار تن انار از ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار باغ انار شهرستان شهرضا برداشت شود.

در این مراسم نماینده کشاورزان به طرح مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان شهرضا پرداخته و از تمبر یادبود جشنواره انار شهرضا رونمایی شد.

این جشنواره تا ۱۵ آبان ماه همه روزه صبح و عصر در روستای امامزاده شاه سید علی اکبر شهرستان شهرضا واقع در کیلومتر ۵ جاده شهرضا – اصفهان پذیرای هموطنان است.