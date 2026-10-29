حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی در عرصه‌های جهانی، مرزشکنی علمی نخبگان را کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این پیام، بر نقش بی‌بدیل نخبگان و افتخارآفرینان نوجوان و جوان در عرصه‌های علمی و ورزشی در تقویت امید، پیشرفت و نشاط در کشور تأکید شده است.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به اهمیت پیمودن مسیر پیشرفت علمی و فناوری، این مسیر را زمینه‌ساز تبدیل ایران به مرجعیت علمی و فناوری در جهان دانستند.

در این پیام همچنین بر نقش جوانان، دانشگاهیان و مردم در تحقق این هدف و تداوم موفقیت‌های کشور تأکید شده است.