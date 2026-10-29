به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌اله قاسمی افزود: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت از منازل شهروندان در کیش، موضوع در دستور کار پلیس تخصصی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: بیشتر سرقت ها، بدون آثار تخریب قفل در یا پنجره‌ها رخ داده بود و اموال با ارزش شامل طلا و اوراق بهادار سرقت شده بود.

سرهنگ قاسمی گفت: با پیگیری‌های تخصصی کارآگاهان پلیس، متهم در یکی از استان‌های کشور و در فاصله هزار و پانصد کیلومتری کیش دستگیر شد و همزمان در عملیات دیگری در یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان، خریداران اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند و بخش قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و برای انجام مراحل قضایی و بازگشت به مال باختگان به کیش منتقل شدند.

رئیس پلیس کیش، تصریح کرد: مبلغ اموال سرقتی بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و تاکنون بیش از ۱۰ فقره سرقت با این شیوه از متهم به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال شناسایی و کشف شده است.

کیش، رتبه نخست کشور در کاهش سرقت

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: مجموعه انتظامی کیش در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت، پارسال و شش ماه گذشته امسال، رتبه نخست کشور را در کاهش سرقت کسب کرده است.

سرهنگ قاسمی، افزود: برخورد سریع و تخصصی با جرائم، شناسایی به‌موقع مجرمان و جلوگیری از تکرار سرقت‌ها از اولویت‌های پلیس کیش است.

توصیه پلیس کیش به ساکنان و گردشگران

رئیس پلیس کیش، گفت: اماکنی که به دلیل مسافرت یا دلایل دیگر برای مدت طولانی بدون سکنه هستند، محل مناسبی برای نگهداری اموال ارزشمندی مانند طلا و اوراق بهادار نیستند و توصیه می‌شود شهروندان اموال با ارزش خود را هنگام مسافرت و خروج بلندمدت از کیش در مکان‌های امن، از جمله صندوق امانات بانکی، نگهداری کنند.

کیش، امن‌ترین مقصد گردشگری کشور

رئیس پلیس کیش، با تأکید بر افزایش سرمایه اجتماعی و تداوم تلاش شبانه‌روزی پلیس برای تأمین امنیت ساکنان کیش، خاطرنشان کرد: کیش همچنان امن‌ترین مقصد گردشگری کشور است و پلیس باهوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط، با برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه برای حفظ و توسعه امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم و اثر گذار در کیش اقدام خواهد کرد.