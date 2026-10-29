جشنواره‌های ملی «رضوی» و «آیات» با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد امام رضا (ع) در آستانه اشرفیه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مراسم اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره ملی نمایشنامه نویسی «رضوی» و چهارمین دوره جشنواره نمایشنامه و فیلم‌نامه «آیات» در حسینیه اعظم حرم حضرت سید جلال‌الدین اشرف برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر پیوند عمیق هنر و معارف، گفت: هدف اصلی از برگزاری جشنواره "آیات"، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و آموزه‌های ارزشمند قرآن کریم برای تولید آثار فاخر و خلاق فرهنگی است.

همزمان، جشنواره "رضوی" با تمرکز بر سیره و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی امام رضا (علیه السلام)، فرصتی برای هنرمندان فراهم آورده تا آثار تاثیرگذاری را برای مخاطبان تولید کند.

سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم، با اشاره به اهداف راهبردی این دو رویداد اظهار داشت: «در بخش جشنواره آیات، هدف ما استفاده از ظرفیت‌های عالی قرآن کریم برای تولید آثار خلاق و اثرگذار است و در بخش رضوی، تلاش کردیم تا با بهره‌گیری از سیره و توصیه‌های اخلاقی امام همام، فرصتی برای تولید آثار هنری تاثیرگذار بر مخاطب فراهم کنیم.

فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)، در سخنانی از گسترش دامنه فعالیت‌های بنیاد در حوزه تئاتر خبر داد و گفت: امسال بنیاد در چهار رویداد مختلف، از تئاتر بزرگسالان در تبریز و تئاتر کودک در هرمزگان گرفته تا تئاتر خیابانی در کهگیلویه و بویراحمد و نمایشنامه نویسی در گیلان، برگزار شد.

مشارکت بیش از ۱۵۰۰ اثر و گروه در سراسر کشور، نشان‌دهنده ابراز ارادت جامعه تئاتری به مقام امام رضا (ع) است.

اتابک نادری، مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و هدایت بنیاد امام رضا (ع)، این جشنواره را یکی از رویداد‌های قدرتمند و حرفه‌ای در حوزه ادبیات نمایشی دانست.