مردم مهاباد در گردهمایی‌های مردمی و گفت‌و‌گو‌های مشورتی، اتحاد و همدلی را عامل اصلی غلبه بر دشمن دانستند و از مسئولان خواستند با همدلی، به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در روز‌هایی که دشمنان با جنگ ترکیبی و ایجاد تفرقه و بیگانگی، اتحاد و آرامش مردم را هدف گرفته‌اند، مردم مهاباد با تأکید بر پیوند‌های دینی و ملی، همدلی و انسجام را عامل اصلی غلبه بر دشمنان عنوان کردند.

در گردهمایی‌ها و نشست‌های مشورتی مردمی که در این منطقه برگزار شد، شهروندان ضمن ابراز همبستگی با نظام و آرمان‌های ایران اسلامی، بر ضرورت اتحاد در فضای عمومی تأکید کردند. آنان با اشاره به اینکه دشمنان همواره از انسجام مردم ضربه خورده‌اند، خواستار تداوم وحدت شدند.

همچنین، شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها از مسئولان خواستند که با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، با پیگیری جدی در رفع مسائل مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند و بستر مشارکت شهروندان را فراهم آورند.

بخش‌هایی از این مطالبات شامل رفع دغدغه‌های معیشتی، توجه به مناطق حاشیه شهر، و بهبود زیرساخت‌های شهری است. گزارشگران حاضر در این جمعها، تأکید شهروندان بر وحدت را به عنوان محور مشترک این گردهمایی‌ها اعلام کرده‌اند.