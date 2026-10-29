به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره زکات کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه برپایی دوره آموزشی از برنامه‌های اصلی برای توجیه سفیران زکات برای اجرای این امر الهی در استان است، گفت: با شروع تلاش سفیران زکات در سال‌های اخیر، پرداخت زکات ۴۰ درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام محمد رفیعی با بیان اینکه زکات پردازی یکی از مباحث واحد در دین اسلام است و همیشه پس از اسم نماز، به زکات اشاره شده است، افزود: زکات از اصول دین و بازتاب آن، آبادانی مناطق مختلف زندگی مردم است؛ بنا بر این، زکات ظرفیتی است که تحقق کامل آن، علاوه بر باور دینی، به اعتماد عمومی و مشارکت آگاهانه مردم نیازمند است و علاوه بر طهارت مال، به طهارت روح منجر می‌شود.

او از اجرای طرح زکات انار در سال جاری نیز خبر داد.