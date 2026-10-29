رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در آیین پایانی بیستمین جشنواره شیخ بهایی از تغییر رویکرد این صندوق از تأمین مالی مستقیم به سمت حکمرانی حقوقی در نظام تأمین مالی خبر داد و بر ایجاد صندوق‌های هم‌سرمایه‌گذاری و پژوهش و فناوری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ️اصغر نورالله‌زاده، افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری، تأمین سرمایه در گردش برای محصولات جدید شرکت‌های در مرحله رشد و توسعه تأمین مالی سفارش ساخت و قرارداد‌های فروش صنعتی با انتقال ریسک به خریداران را از محور‌های کلیدی سیاست‌های جدید حمایتی برشمرد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: صدور ضمانت‌نامه‌های صنعتی جهت پوشش ریسک و تسهیل تعاملات تجاری شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های این صندوق است

وی با اشاره به سابقه همکاری ۲۰ ساله با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این مجموعه را پیشران و الگوی موفق جریان‌سازی فناوری در کشور خواند

نورالله‌زاده گفت: ایده برگزاری جشنواره‌های ملی برترین‌های فناوری و کارآفرینی (نظیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی) از این شهرک الگوبرداری شده است.

وی نقش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک‌های علم و فناوری را در توسعه کسب‌وکار‌ها و ایجاد فضا‌های اجتماعی حامی نوآوری، کلیدی و راهگشا ارزیابی کرد.

جشنواره شیخ‌بهایی؛ جلوه‌ای از امید به آینده

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی، در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویدادگفت: برگزاری این جشنواره نشان‌دهنده زنده بودن امید به آینده، تداوم تلاش برای اعتلای زیست‌بوم فناوری و استمرار نقش‌آفرینی فناوران، اندیشمندان و کنشگران این عرصه است.

احمدرضا خضری افزود: این جشنواره همچنین فرصتی برای عرضه طرح‌های نوآورانه، ارائه ایده‌های بدیع و به آزمون گذاشتن اندیشه‌های تازه به شمار می‌رود.

️مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، هنوز در آغاز مسیری طولانی و پرپیچ‌وخم قرار داریم و باید برای ایفای نقشی پیشرو در فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تلاش کنیم. ️

خضری ادامه داد: کاهش فاصله میان تولید دانش و تجاری‌سازی ضروری است و باید با ایجاد پلی از جنس اعتماد و اطمینان، زمینه نقش‌آفرینی مؤثر فناوران را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد:زمان شعارزدگی در فناوری به پایان رسیده است و دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی باید به سمت نسل‌های سوم و چهارم و فراتر از آن حرکت کنند تا برای آینده آماده شوند.

گستره ملی جشنواره شیخ بهایی

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم با تأکید بر رویکرد ملی این رویداد گفت: از ابتدای شکل‌گیری جشنواره، نگاه برگزارکنندگان فراتر از یک استان بوده و ظرفیت‌های فناورانه سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است. ️

احسان یزدیان افزود: از میان ۴۱۱ فرد راه‌یافته به مرحله داوری، حدود ۱۰ درصد به استان اصفهان اختصاص داشته‌اند که بیانگر گستره ملی این رویداد است.

رئیس بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با اشاره به اهمیت توسعه علم و فناوری در کشور گفت: اقتدار علمی و فناوری امروز ایران حاصل سیاست‌گذاری‌ها، تلاش‌ها و حمایت‌هایی است که در طول سالیان گذشته شکل گرفته‌اند. با وجود همه مشکلات و فشارها، اراده جمعی برای پیشرفت همچنان پابرجاست و جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی یکی از جلوه‌های گردهمایی فناوران و نخبگان کشور در مسیر تقویت این اقتدار به شمار می‌رود.

آیین اختتامیه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی، عصر امروز پنجشنبه ۷ آبان، در اصفهان آغاز شد.

در این دوره از جشنواره، از میان حدود هزار طرح فناورانه که طی یک سال به دبیرخانه ارسال شده بود، ۴۱۱ طرح پس از طی مراحل ارزیابی و داوری به رقابت راه یافتند. فرایند انتخاب طرح‌ها با برگزاری مراحل استانی آغاز شد و در ادامه، طرح‌های منتخب از استان‌های مختلف کشور در مرحله ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند.