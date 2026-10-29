مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با اشاره به سطح زیر کشت ۵۸۰ هکتاری باغ‌های انار این شهرستان، از تولید سالانه حدود ۸ هزار و ۱۲۰ تن انار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسلم زارع خورمیزی به مناسبت هفتم آبان‌ماه، روز ملی انار اظهار داشت: شهرستان مهریز با برخورداری از حدود ۵۸۰ هکتار باغ انار و متوسط عملکرد ۱۴ تن در هکتار، از ظرفیت‌های ارزشمند باغداری استان یزد برخوردار است.

وی، با اشاره به پراکندگی باغ‌های انار در شهرستان افزود: عمده مناطق این محصول در حوزه شهر مهریز و دهستان خورمیزات قرار دارد و ارقام مختلفی از جمله شیرین شهوار، ملس یزدی، ملس دانه‌سیاه و سایر ارقام محلی در این مناطق کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز اظهار داشت: برداشت انار در شهرستان از نیمه مهرماه آغاز و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد؛ وی همچنین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهبود بسته‌بندی و تقویت بازاریابی را در افزایش ارزش اقتصادی محصول و بهبود درآمد باغداران مؤثر دانست.

زارع خورمیزی با تأکید بر اهمیت انار در اقتصاد کشاورزی شهرستان تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آبی، توسعه روش‌های نوین باغداری، کنترل آفات و بیماری‌ها و ارتقای کیفیت محصول از جمله اقدامات مؤثر در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید انار است.

وی خاطرنشان کرد؛ روز ملی انار فرصتی برای پاسداشت تلاش باغداران، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان مهریز و تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه پایدار بخش کشاورزی است.