به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند در آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در جنگ تحمیلی سوم و فعالان اربعین که در تالار انتظار برگزار شد، افزود: کرمانشاه همواره سرزمین غیرت، مردانگی و ایستادگی بوده و در شرایط دشوار نشان داده است که فراتر از یک استان مرزی، نماد شجاعت، مرام پهلوانی و جوانمردی است.



وی با قدردانی از تلاش امدادگران و داوطلبان، گفت: مردم و نیرو‌های امدادی کرمانشاه همواره در شرایط سخت در کنار نظام و مردم بوده‌اند و ایثار و فداکاری آنان در میدان خدمت، مایه افتخار است. در مواجهه با مشکلات نیز باید با همدلی و همکاری، برای حل مسائل قدم برداشت.



رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان برای حضور در عرصه امدادرسانی، گفت: جمعیت هلال احمر حدود ۶ میلیون داوطلب جوان دارد و در زمان جنگ، پس از اعلام فراخوان، استقبال به اندازه‌ای بود که داوطلبان برای دریافت پلاک و حضور در مأموریت‌ها اشتیاق فراوانی نشان می‌دادند.



کولیوند ادامه داد: در این شرایط، ۱۲۰ امدادگر تخصصی در کنار ظرفیت گسترده نیرو‌های داوطلب فعالیت داشتند و در مجموع، حدود ۲۸ هزار نفر در این ایام به‌کارگیری شدند؛ حتی برخی داوطلبان گلایه داشتند که چرا امکان حضور همه علاقه‌مندان در مأموریت‌ها فراهم نیست.



وی ایمان و توکل، شجاعت و ازخودگذشتگی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی، حفظ کرامت انسانی، سرعت عمل، آمادگی عملیاتی، صبر و استقامت، روحیه جهادی و مهارت حرفه‌ای را از ویژگی‌های برجسته امدادگران برشمرد و گفت: نیرو‌های امدادی حتی در جریان عملیات جست‌و‌جو و نجات، حفظ کرامت انسانی و رعایت موازین شرعی را مورد توجه قرار می‌دادند.



وی با اشاره به آمادگی عملیاتی نیروها، بیان کرد: امدادگران در شرایطی که با صحنه‌های دشوار و اندوه‌بار روبه‌رو بودند، میدان خدمت را ترک نکردند و با وجود عزاداری و داغداری، به عملیات ادامه دادند.



رئیس جمعیت هلال احمر کشور در تشریح بخشی از عملکرد امدادگران، اظهار کرد: در این عملیات‌ها، ۷ هزار و ۲۳۵ نفر زنده از زیر آوار خارج شدند و به حدود ۱۰ هزار نفر نیز خدمات امدادی سرپایی ارائه شد.



کولیوند با اشاره به حضور چهره‌های مختلف در کنار امدادگران، افزود: در جریان جنگ، ورزشکاران، بازیگران و مسئولان لشکری و کشوری نیز برای همراهی با نیرو‌های امدادی و حضور در محل حوادث اعلام آمادگی می‌کردند؛ این همراهی، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود.



وی با بیان اینکه در شرایط بحران، امدادگران باید مایه آرامش و امید مردم باشند، گفت: در جنگ رمضان، حدود ۶ هزار و ۳۰۰ مأموریت در بازه‌های زمانی یک تا ۲۵ روزه انجام شد و نیرو‌های هلال احمر با وجود دشواری‌ها، به مأموریت‌های خود ادامه دادند.



رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی برای بازتاب عملکرد امدادگران و بررسی حملات به نیرو‌های امدادی، گفت: در نشست‌های بین‌المللی، از جمله نشست‌های و ویدئو کنفرانس‌های مرتبط با صلیب سرخ، درباره شجاعت، فداکاری، ایثار و تلاش جهادی امدادگران ایرانی توضیح دادم و تصاویر و مستندات مربوط به آسیب‌دیدن غیرنظامیان و نیرو‌های امدادی را ارائه کردم.



وی افزود: در این نشست‌ها، تصاویر و فیلم‌هایی از کودکان، زنان و مناطق مسکونی آسیب‌دیده را به حاضران نشان دادم و بر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی این حوادث تأکید کردم. از جمله مواردی که مطرح شد، حمله به مراکز هلال احمر، امدادگران و بالگرد امدادی بود؛ موضوعاتی که از نظر ما باید به‌عنوان موارد احتمالی نقض حقوق بشردوستانه، به‌صورت جدی پیگیری شوند.



کولیوند تصریح کرد: تأکید کردم که صرف بیان شفاهی مواضع کافی نیست و مواضع و محکومیت‌ها باید به‌صورت مکتوب اعلام شوند.



به گفته وی، در پی این پیگیری‌ها، برخی طرف‌ها مواضع خود را به‌صورت کتبی اعلام کردند و موضوعات متعددی نیز در قالب ۱۲ مصوبه در نشست‌های مرتبط پیگیری شد.



وی با اشاره به ضرورت مستندسازی حوادث و پیگیری حقوقی آنها، گفت: وظیفه داریم درباره آنچه بر امدادگران و غیرنظامیان گذشته است، روشنگری کنیم و اجازه ندهیم این حوادث بدون بررسی و پیگیری باقی بماند.



رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به پیگیری حقوقی حوادث مرتبط با امدادگران، اظهار کرد: در این مسیر، موضوع حملات به نیرو‌های امدادی و مراکز هلال احمر را در مجامع بین‌المللی مطرح کرده‌ایم و پیگیری آن را ادامه خواهیم داد.



کولیوند گفت: برای پیگیری حقوقی این پرونده‌ها، وکیلی را به‌کار گرفته‌ام تا از طرف خانواده شهدای هلال احمر در آمریکا علیه دونالد ترامپ شکایت کند.



به گفته وی، این وکیل وعده داده است که پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری کند. وی با تأکید بر ضرورت دفاع از حقوق امدادگران و خانواده‌های آنان، افزود: حمله به نیرو‌های امدادی و مراکزی که برای نجات جان انسان‌ها فعالیت می‌کنند، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت؛ این موارد باید مستندسازی و از مسیر‌های حقوقی دنبال شوند.



رئیس جمعیت هلال احمر همچنین از پیگیری موضوع برگزاری یادواره شهدای امدادگر در ایتالیا خبر داد و گفت: در رایزنی‌های انجام‌شده، بر برگزاری این مراسم با عنوان یادواره شهدا تأکید شده است تا خانواده‌های شهدای هلال احمر بتوانند در آن حضور یابند و از فداکاری فرزندان خود بگویند.



کولیوند در ادامه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره محموله کشتی توسکا اظهار کرد: در جریان رایزنی‌ها، موضوع آزادسازی محموله این کشتی نیز پیگیری شد؛ محموله‌ای که به گفته وی، مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات مرتبط با دیالیز را در بر داشت و اکنون در کارخانه مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به فشار‌های روحی و دشواری‌های عملیات امدادونجات در جنگ، گفت: امدادگران با صحنه‌هایی روبه‌رو شدند که یادآور تلخ‌ترین لحظات تاریخی بود، اما با وجود داغداری و اندوه، میدان را خالی نکردند و به خدمت‌رسانی ادامه دادند.



رئیس جمعیت هلال احمر افزود: امدادگران در این روز‌ها علاوه بر انجام مأموریت‌های تخصصی، در کنار مردم بودند و با تکیه بر ایمان، مسئولیت‌پذیری و حمایت مردمی، تلاش کردند روند امدادرسانی متوقف نشود.



کولیوند با اشاره به استقبال مردم از اهدای خون در روز‌های جنگ، اظهار کرد: با اعلام نیاز به خون، مردم برای اهدای خون مراجعه کردند و صف‌های طولانی تشکیل شد؛ این همراهی نشان داد که روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه زنده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه، ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، تربیت نسل جوان، تقویت روحیه داوطلبی، حمایت از محرومان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و امیدآفرینی را از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا (س) دانست.



رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی باید به اقدام عملی در جامعه تبدیل شود و در کنار برگزاری مراسم مذهبی، با الهام از سیره اهل‌بیت (ع)، برای کمک به کودکان، سالمندان، محرومان و افرادی که بیش از دیگران به حمایت و محبت نیاز دارند، برنامه‌ریزی کرد.



کولیوند با تأکید بر نقش امدادگران در ایجاد آرامش روانی جامعه، گفت: هیچ امدادگری نباید ناامیدی را ترویج کند؛ مردم باید با دیدن نیرو‌های هلال احمر احساس امنیت و امید کنند. صبر و استقامت در بحران، همراه با حفظ روحیه خدمت، از ویژگی‌هایی است که باید در میان نیرو‌های امدادی تقویت شود.



وی در پایان با قدردانی از امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر، گفت: آنچه در روز‌های دشوار اهمیت دارد، استمرار خدمت، حفظ امید و ایستادگی در کنار مردم است؛ مسیری که امدادگران هلال احمر با فداکاری و مسئولیت‌پذیری دنبال کرده‌اند.