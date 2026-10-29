به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این بازدید، طرح موزه هنرهای معاصر همدان با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، زورخانه بین‌المللی با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و طرح تالار شهر همدان با ظرفیت چهار هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند؛ طرح‌هایی که سال‌هاست به دلایل مختلف با توقف یا کندی در روند اجرا مواجه شده‌اند.

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روند پیشرفت این طرح‌ها را امیدوارکننده دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، برای تکمیل این طرح‌ها اعتبار اختصاصی دریافت خواهیم کرد.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها اظهار کرد: برای تکمیل طرح زورخانه بین‌المللی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان و برای موزه هنرهای معاصر همدان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده، امیدواریم به‌زودی با تخصیص اعتبار، زمینه تکمیل این طرح‌ها فراهم شود.

وی افزود: تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی این طرح‌ها می‌تواند زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی استان همدان را فراهم کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توقف چندین‌ساله این طرح‌ها، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل آن‌ها تأکید کرد و گفت: با همت وزارت ورزش و جوانان و پیگیری‌های کمیسیون فرهنگی، امیدواریم طرح زورخانه بین‌المللی همدان تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به وضعیت تالار شهر همدان نیز خاطرنشان کرد: این طرح همچنان در مرحله مطالعاتی قرار دارد و تکمیل آن به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

سه طرح فرهنگی نیمه‌تمام همدان، از جمله موزه هنرهای معاصر و زورخانه بین‌المللی، در حالی چشم‌انتظار تأمین اعتبار هستند که تکمیل آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی استان ایفا کند.