به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به تقدیم ۴۸ هزار شهید از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای جنگ ۱۲ روز و رمضان گفت:در جریان جنگ‌های اخیر جوانان بسیاری از نیرو‌های مسلح در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی افزود:مأموریت ذاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیرو‌های مسلح دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور است و با افتخار این وظیفه را انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر پیوند عمیق نیرو‌های مسلح با هویت ملی و تاریخی ایران اظهار داشت: ایران سرزمینی است که قدمت چند هزار ساله دارد و مردان بزرگی در طول تاریخ برای دفاع از آن جان خود را فدا کرده‌اند از این رو دفاع از سرزمین وظیفه‌ای همیشگی است.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش با بیان اینکه برای نیرو‌های مسلح پیروزی در میدان دفاع از وطن و شهادت در این مسیر هر دو افتخار آفرین است خاطرنشان کرد:هیچ کس نمی‌تواند ایران را فراموش کندیا نام آن را از یاد ببرد.

وی با قدردانی از صبر و ایثار پدران و مادران شهدا تصریح کرد:خانواده‌های شهدا با تأسی از مکتب امام حسین ع فرزندان خود را در مسیر دفاع از ایران اسلامی، اسلام و قرآن تقدیم کردند و ملت ایران همواره قدردان این فداکاری خواهد بود.

امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران خود را خدمتگزار مردم می‌داند و در کنار مأموریت دفاع از کشور برای توسعه و آبادانی مناطق محروم و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم تلاش می‌کنند گفت: فعالیت‌های محرومیت زدائی ارتش در جنگ‌های اخیر هم متوقف نشده و هم اکنون ۱۰۰۰ طرح عمرانی در کشور در دست اجراست.

سعید رحمت زاده نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تشکر از حضور گسترده مسئولان و مردم در یادواره شهدای گورابزرمیخ گفت: گوراب زرمیخ مرکز نظامی میرزا کوچک در نهضت جنگل بود و فرزندان دیار میرزا در دفاع از اسلام و ایران صد شهید تقدیم کردند و امروز نیز در دفاع از وطن و اسلام در میدان حضور دارند.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از خانواده‌های شهدا تجلیل شد.