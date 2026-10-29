به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت، با تشریح برنامه‌های حمایتی این مجموعه برای بنگاه‌های اقتصادی خسارت‌دیده اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده با وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان بررسی درخواست واحدهایی که در اثر جنگ متحمل خسارت فیزیکی شده‌اند، با هدف حمایت از تداوم فعالیت اقتصادی آن‌ها فراهم شده است.

پور قیومی، با اشاره به ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال کشور افزود: دامنه فعالیت‌های حمایتی بنیاد برکت، کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط و همچنین بنگاه‌های بزرگ را در بر می‌گیرد و در شرایط ناشی از جنگ نیز رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

وی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» از پرداخت ۲۹۰ فقره تسهیلات حمایتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان خبر داد و گفت: در کنار اقدامات انجام‌شده، پیگیری مراحل اداری و تشکیل پرونده برای اجرای حمایت‌های جدید بر اساس تفاهم‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه دارد.

مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به حوزه مشخصی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: واحدهای صنفی، صنعتی و برخی داروخانه‌ها نیز در دوره‌های گذشته از تسهیلات این بنیاد استفاده کرده‌اند؛ با این حال، در شرایط فعلی، رسیدگی به درخواست کسب‌وکارهایی که مستقیماً از جنگ آسیب فیزیکی دیده‌اند، در اولویت قرار دارد.

وی درباره نحوه مراجعه متقاضیان توضیح داد: شبکه تسهیلگری بنیاد برکت در شهرستان‌ها فعال است و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده می‌توانند برای دریافت اطلاعات و راهنمایی‌های لازم، از طریق دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و دیگر نهادهای محلی، با تسهیلگران این بنیاد ارتباط برقرار کنند.

به گفته پورقیومی، پس از مراجعه متقاضیان، وضعیت واحد اقتصادی و شرایط آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید شرایط لازم، پرونده برای پیگیری مراحل اداری و بررسی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده تشکیل می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد بنیاد برکت صرفاً پرداخت تسهیلات برای جبران بخشی از خسارت‌ها نیست، بلکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی نیز از جمله اهداف این مجموعه به شمار می‌رود.

مسئول طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: این بنیاد با همکاری دستگاه‌های دولتی و همراهی فعالان اقتصادی تلاش می‌کند منابع حمایتی موجود را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده به کسب‌وکارهای واجد شرایط اختصاص دهد و زمینه بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت اقتصادی را فراهم کند.