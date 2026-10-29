به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در بازدید از روند برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان در اراک، از شرکت بیش از ۳۶۰۰ نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی در آزمون نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به برگزاری آزمون در هفت رشته اصلی مهندسی ساختمان گفت: افزون بر این رشته‌ها، آزمون برخی صلاحیت‌های تخصصی از جمله ارزیابی‌های موضوع ماده ۲۷ و سایر صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده نیز به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت احراز صلاحیت حرفه‌ای مهندسان افزود: دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی برای ورود به فعالیت‌های حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های تخصصی، باید الزامات قانونی مربوط را طی کنند و قبولی در آزمون‌های تخصصی، از جمله مسیر‌های احراز صلاحیت در چارچوب مقررات نظام مهندسی ساختمان است.

زندیه وکیلی ابراز داشت: تسلط بر مقررات ملی ساختمان و مباحث تخصصی مرتبط، از الزامات فعالیت حرفه‌ای مهندسان به شمار می‌رود و این فرآیند کمک می‌کند تا خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت ارائه شود.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش نظام مهندسی ساختمان در توسعه و عمران استان گفت: این مجموعه یکی از بازو‌های تخصصی و اجرایی در حوزه ساخت‌وساز است و بهره‌گیری از توان مهندسان دارای صلاحیت در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در ارتقای ایمنی و کیفیت بنا‌ها اهمیت اساسی دارد.

زندیه‌وکیلی افزود: رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از ظرفیت مهندسان متخصص، زمینه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز را فراهم می‌کند و آثار آن در افزایش مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله، بهبود بهره‌وری انرژی و رعایت سایر الزامات فنی و ایمنی نمایان می‌شود.

او گفت: تداوم این روند و تقویت نظارت بر اجرای ضوابط فنی، می‌تواند به افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، کاهش خسارات احتمالی و ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان منجر شود.