به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی فرد گفت: علی‌رغم ادعا‌های مطرح شده در فضای مجازی درباره در دسترس نبودن خدمات مرتبط با دیوان عدالت اداری در سامانه خود کاربری اشخاص حقوقی، بررسی‌های فنی حاکی از آن است که تمامی خدمات مرتبط با دیوان عدالت اداری در خودکاربری اشخاص حقوقی به‌طور کامل در دسترس است.



رئیس مرکز آمار قوه قضاییه خاطرنشان کرد امکان ارائه دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری پس از انجام به‌روز‌رسانی‌های فنی برای اشخاص حقیقی نیز فراهم خواهد شد