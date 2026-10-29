توقف وانت‌بار‌های میوه‌فروش در نقاط مختلف سنندج، از ورودی‌ها و خروجی‌های شهر گرفته تا میادین و هسته مرکزی، چهره‌ای متفاوت به این شهر داده و به یکی از چالش‌های تردد شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در مرکز شهر سنندج، توقف وانت‌های میوه‌فروش در حاشیه خیابان‌ها، بخشی از فضای معابر را اشغال کرده و عبور و مرور شهروندان را با دشواری مواجه کرده است؛ مشکلی که در ساعات اوج ترافیک، با ایجاد اختلال در حرکت خودروها، شدت بیشتری می‌گیرد.

اگرچه فعالیت این وانت‌بار‌ها منبع درآمدی برای فروشندگان به شمار می‌رود، اما استفاده از معابر عمومی برای عرضه محصولات، به‌ویژه در مناطق پرتردد، پیامد‌هایی دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

گسترش این وضعیت در نقاط مختلف شهر، ضرورت ساماندهی وانت‌بار‌های میوه‌فروش را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ موضوعی که نیازمند عزم جدی مدیریت شهری، برنامه‌ریزی برای تعیین محل‌های مناسب فعالیت و نظارت مستمر شهرداری است.

ساماندهی این وانت‌بار‌ها می‌تواند ضمن حفظ فرصت کسب‌وکار برای فروشندگان، به کاهش ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و بهبود سیمای شهری سنندج کمک کند.