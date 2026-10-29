ورزشکاران گروه‌ام‌اس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور، یک مدال طلا و سه مدال برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم با تیمی متشکل از سه ورزشکار مرد و سه ورزشکار زن در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرد.

محمدامین منتظری در رشته دارت مدال طلا گرفت. هادی جعفری و موسی زند نیز در رشته پتانک دو مدال برنز برای قم کسب کردند.

در بخش بانوان، زهره فرهمند در رشته شطرنج به مدال برنز دست یافت.

تیم مردان ورزشکاران‌ام‌اس قم در پایان این رقابت‌ها با کسب نتایج خود، کاپ مقام سوم تیمی را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها از چهارم تا هفتم مرداد در مشهد و با حضور ۲۵ تیم و ۲۲۰ ورزشکار برگزار شد.