معاون مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی چهار و پنج‌ستاره در مسیر شیراز به مشهد مقدس خبر داد.

راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی چهار و پنج‌ستاره شیراز ـ مشهد

راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی چهار و پنج‌ستاره شیراز ـ مشهد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کریمی گفت: این قطار با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های متنوع مسافران و فراهم کردن امکان انتخاب خدمات متناسب با تقاضا‌های مختلف سفر، از شیراز به مقصد مشهد مقدس حرکت می‌کند.

وی افزود: قطار‌های پنج‌ستاره با ارائه خدمات هتلینگ، پذیرایی متنوع و باکیفیت، سطح بالاتری از خدمات سفر‌های ریلی را به مسافران ارائه می‌کنند.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد با توسعه این قطارها، کیفیت خدمات و استاندارد‌های سفر‌های ریلی، به‌ویژه در حوزه پذیرایی و ایمنی، ارتقا یابد.

کریمی راه‌اندازی این قطار را هدیه‌ای به مردم استان فارس و شهر شیراز دانست و گفت: این مسیر، زمینه سفر آسان‌تر زائران برای تشرف به بارگاه امام رضا (ع) را فراهم می‌کند.