استاندار قزوین در جلسه هماهنگی امور دفاع مقدس، ضمن بررسی روند احداث و تکمیل موزه دفاع مقدس و زمین ساخت معراج شهدا، بر پیگیری اعتبارات ملی طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان، در جلسه هماهنگی امور دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت معرفی نقش دفاع مقدس از ابتدا تاکنون، خواستار تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل موزه دفاع مقدس شد و استاندار قزوین نیز دستور عملیاتی شدن عملیات خاک‌برداری را صادر کرد.

سرهنگ امیری مقدم، با اشاره به نیازهای موجود اعلام کرد: «احداث و تکمیل موزه دفاع مقدس و همچنین تخصیص زمین برای ساخت مجموعه معراج‌الشهدا، دو درخواست اصلی ما در این حوزه است.» وی افزود که هدف از احداث این موزه، روایتگری دقیق از نقش دفاع مقدس از ابتدا تا کنون است.

با توجه به اینکه این پروژه در قالب طرح ملی تعریف شده اما در حال حاضر ردیف اعتباری مشخصی ندارد، وی خاطرنشان کرد: «اولویت فعلی، افتتاح موزه‌های در حال ساخت است تا از طریق آن‌ها بتوان اعتبارات لازم را تأمین کرد.»

در ادامه این نشست، استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرایی، دستور داد: «در چند فاز مشخص، با استفاده از ماشین‌آلات راهداری، عملیات خاک‌برداری باید در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.» استاندار همچنین تأکید کرد که شهرداری موظف است با همکاری مشاور برنامه، ناظر مقیم را جهت نظارت بر عملکرد ماشین‌آلات و پیشرفت کار تعیین کند.

در پایان، با توجه به اینکه طرح مذکور دارای ردیف ملی است، بر ضرورت پیگیری برای دریافت اعتبارات ملی و سپردن مسئولیت پیمانکاری به بسیج سازندگی تأکید شد.