حاجیه‌خانم خدیجه حق‌ستا، همسر شهید عمر بهاری و مادر شهیدان ظاهر و پروانه بهاری و جانباز سرافراز فاروق بهاری، در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این بانوی مؤمنه و صبور، سالیان متمادی رنج فراق همسر و فرزندان شهیدش را با ایمانی راسخ و روحیه‌ای سرشار از صبر و استقامت تحمل کرد.

همسر و فرزندان شهید این بانوی فداکار، در جریان حمله رژیم بعث عراق به شهرستان بانه در ۲۳ مهرماه ۱۳۶۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در پیام تسلیت صادرشده به مناسبت درگذشت این مادر فداکار آمده است: نام و یاد حاجیه‌خانم خدیجه حق‌ستا و نقش ماندگار او در تاریخ ایثار و مقاومت شهرستان بانه، همواره در یاد‌ها باقی خواهد ماند.

در بخش دیگری از این پیام، درگذشت این بانوی ایثارگر به خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بازماندگان و مردم شهیدپرور استان کردستان، به‌ویژه مردم شهرستان بانه، تسلیت گفته شده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه همنشینی با همسر و فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت شده است.