به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگ کننده سپاه فجر فارس گفت‌: این طرح با مشارکت حدود ۶۵۰ نفر از پزشکان و کادر درمان و با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به مردم، به ویژه خانواده‌های کمتر برخوردار، در نقاط مختلف شهر شیراز و روستا‌های اطراف شیراز آغاز شد .

سردار قاسم علیپور افزود : در این رزمایش، خدماتی از جمله ترمیم دندان، عصب کشی و کشیدن دندان و بهداشت دهان و دندان با استفاده از تجهیزات و مواد باکیفیت ارائه می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس، با بیان اینکه خدمات این رزمایش در مناطق مختلف شهری و روستایی و محله‌های کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است، گفت: برای ارائه خدمات منظم و مناسب ابتدا غربالگری انجام می‌شود تا نیاز‌های درمانی افراد شناسایی و اقدامات پزشکی برای آنها انجام شود .

سردار علیپور افزود: همچنین قرار است در این قرارگاه‌های خدمت فاطمی، خدمات تخصصی چشم پزشکی و پزشکی عمومی هم به شهروندان ارائه شود .

وی گفت: این طرح تا هشتم آبان ادامه دارد و قرار است بیش از ۱۵هزار نفر از خدمات درمانی رایگان استفاده کنند

.



