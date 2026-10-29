نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، تأمین آب تفت، حمایت از دانشگاه میبد و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کارگران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی ظهر امروز در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به مطالبات مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: در حضور‌های متعددی که شبانه در جمع مردم داریم، به‌صورت مداوم از گرانی گلایه می‌کنند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره کالابرگ گفت برنامه دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مبلغ آن با مشکلات اقتصادی بوجود آمده برای مردم همخوانی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نخبگانی شهرستان‌های تفت و میبد اظهار کرد: امسال دو نفر از رتبه‌های تک‌رقمی کنکور از استان یزد بودند که به شهرستان‌های تفت و میبد تعلق داشتند.

نماینده مردم تفت و میبد افزود: شهرستان میبد نیز در حوزه‌های مختلف علمی افتخارات ارزشمندی داشته است؛ از جمله کسب مدال‌های طلا در المپیاد‌های مختلف، از جمله زیست‌شناسی و ادبی، مدال برنز المپیاد ادبی و رتبه اول قرآن، امیدواریم فرصتی فراهم شود تا بتوانیم ضمن ارائه خدمات مناسب به این افراد از ظرفیت‌های آنان استفاده کنیم.

میرمحمدی با اشاره به مشکلات شهرستان تفت تصریح کرد: تفت یک باغ‌شهر است که به دلیل نبود آب در حال خشک‌شدن است. با وجود اینکه تمام اقدامات اولیه برای انتقال آب به این شهرستان انجام شده، همچنان آب موردنیاز به تفت منتقل نشده است تا مردم این شهرستان از این مشکل رهایی پیدا کنند و متحمل زیان نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح مدارس خیری در شهرستان میبد گفت: خیران به‌طور کامل پای کار هستند، اما برای ادامه فعالیت‌های خود به دلگرمی نیاز دارند. امیدواریم دولت سهم خود را در این زمینه پرداخت کند تا زمینه تداوم مشارکت خیران فراهم شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه میبد خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سه نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه جزو دو درصد دانشمندان برتر جهان بوده‌اند، دانشگاه میبد همچنان به حمایت بیشتری نیاز دارد.

میرمحمدی در ادامه با اشاره به وضعیت فرسوده مینی‌بوس‌های حامل کارگران شهرستان‌های میبد و اردکان گفت: در گام نخست درخواست داریم این مینی‌بوس‌ها نوسازی شوند و در مرحله بعد، موضوع ایجاد مترو زمینی در مسیر عقدا تا مهریز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به استقرار تنها بیمارستان روان‌پزشکی استان در شهرستان تفت تأکید کرد: شهرستان تفت تنها بیمارستان روان‌پزشکی استان را در خود جای داده است و امیدواریم پروژه‌ای که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد، سرانجام به نتیجه برسد.