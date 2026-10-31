به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، مانور تخصصی تداوم خدمات‌رسانی و ارتقای تاب‌آوری در شرایط اضطراری با محوریت تأمین و توزیع محصول استراتژیک گندم، آرد، نان و کالاهای اساسی، در سیلوی غدیر زنجان برگزار شد.

مانور پدافند غیرعامل در سیلوی غدیر زنجان با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین گندم، آرد و نان برگزار شد. این مانور با حضور مسئولان استانی، نیروهای نظامی و دستگاه‌های امدادی، با هدف افزایش آمادگی در شرایط اضطراری و تداوم تأمین کالاهای اساسی اجرا شد.

در این رزمایش، سناریوهایی از جمله مهار آتش‌سوزی، امدادرسانی به مصدومان، تأمین برق اضطراری سیلو، تداوم حمل‌ونقل گندم و آرد و فعال‌سازی پایگاه نان اضطراری به اجرا درآمد تا آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بحران و تأمین نیازهای غذایی مردم ارزیابی شود.