نماینده مردم اردکان در مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی برخی وزارتخانه‌ها، جبران فشار‌های اقتصادی بر مردم، حل مشکلات کشاورزان اردکانی، پیگیری آلودگی هوا و پرداخت سهم قانونی استان از درآمد معادن را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و برخی تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه اظهار کرد: برخی تصمیمات اقتصادی کشور با مشکلاتی همراه است و به نظر می‌رسد برخی وزرا هنوز لباس رزم را نپوشیده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که وزیر خزانه‌داری آمریکا لباس رزم پوشیده است، انتظار داریم وزرای اقتصاد، بانک مرکزی، دفاع و سایر وزارتخانه‌ها نیز با جدیت وارد میدان شوند. کارت زردی که مجلس به وزیر اقتصاد داد نیز در همین راستا بود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق و حمایت معیشتی از مردم ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۵ توافق شده بود که برای نخستین بار، در نیمه دوم سال افزایش حقوق اعمال شود، اما مشخص نیست این موضوع تا چه مرحله‌ای پیش رفته است. همچنین مقرر بود از طریق کالابرگ، بخشی از شوک اقتصادی واردشده به مردم جبران شود.

پوردهقان در ادامه با اشاره به مشکلات کشاورزان اردکانی تصریح کرد: روزانه به مدت هفت ساعت، چاه‌های کشاورزی قطع می‌شوند که این مسئله مشکلات بسیار زیادی برای کشاورزان اردکان ایجاد کرده است. امیدواریم همراهی و همکاری لازم صورت گیرد تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

وی همچنین با اشاره به معضل آلودگی هوا گفت: آلودگی، مردم اردکان و استان یزد را به‌شدت آزار می‌دهد و امیدواریم مسائل و موضوعات مرتبط با دشت یزد ـ اردکان نیز با جدیت پیگیری شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت معدنی استان یزد خاطرنشان کرد: یزد و چند شهرستان آن، معدنی محسوب می‌شوند و می‌توان از ظرفیت معادن برای حل بسیاری از مشکلات استفاده کرد.

پوردهقان با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن و اجرای قوانین مرتبط در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۷ قانون مورد اشاره، یک درصد از درآمد معادن باید برای جبران خسارت‌هایی که فعالیت‌های معدنی به مناطق وارد می‌کنند، هزینه شود؛ اما آنچه اکنون از گزارش‌ها دریافت می‌کنیم، با این موضوع مطابقت ندارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به تفاوت وضعیت مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق نفت‌خیز و معدنی کشور تأکید کرد: همان‌طور که مسئولیت‌های اجتماعی در استان‌های نفت‌خیز به‌طور کامل محقق می‌شود، انتظار داریم در حوزه معدن نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در این بخش، دولت با مشکل تأمین یارانه مواجه است، اما این منابع حق مردم یزد است و امیدواریم این مسئله برطرف شود.