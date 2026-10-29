به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهید گفت: درود و احترام و تقدیر خود را به همه خانواده‌های شهدا که صبورانه و با امید به پاداش الهی، مصیبت را تحمل می‌کنند، تقدیم می‌کنم. ملت عزیز ما سالروز شهید را به‌عنوان مناسبتی گرامی برگزار می‌کند که از ارزش ایمانی برخوردار است و قداست، عظمت و اهمیت خود را از قداستی می‌گیرد که خداوند سبحان و متعال برای شهادت در راه خود و شهیدان این راه قرار داده است.

رهبر یمن افزود: ملت ما این مناسبت را در حالی گرامی می‌دارد که هر روز کاروان‌هایی از شهدا تقدیم می‌کند، پرچم جهاد در راه خدا را برافراشته نگه می‌دارد و در برابر یورش طاغوت مستکبر، ظالم و جنایتکاری ایستادگی می‌کند که بدون هیچ حقی و از روی ظلم، تجاوز، سرکشی و استکبار به ملت ما حمله می‌کند. ملت عزیز ما بر موضع خود و بر خیزش آزادیخواهانه‌ای که در مسیر حق پیش می‌رود، ثابت قدم است و از سلطه طاغوت مستکبر و تاریک‌اندیش رهایی می‌یابد. ملت عزیز ما با گرامیداشت سالانه این مناسبت می‌کوشد مفهوم قرآنی شهادت در راه خداوند سبحان و متعال را تثبیت کند.

سید عبدالملک بدرالدین افزود: روحیه ملت ما اهمیت بسیار زیادی در شکستن تمام قیدوبند‌های ترس و زنجیر‌هایی دارد که طاغوت‌ها، جباران، ستمگران و مستکبران می‌کوشند ملت‌های امت اسلامی ما را با آنها به بند بکشند تا آنها را رام کنند و به گونه‌ای پرورش دهند که سلطه‌گری، کنترل و به بردگی کشیدنشان آسان شود. ملت ما با گرامیداشت این مناسبت، این روحیه را بیش از پیش زنده می‌کند؛ روحیه‌ای که ملت‌ها را از اسارت ترس آزاد می‌سازد و امت را در سطحی بالا از آمادگی برای حرکت و اثرگذاری قرار می‌دهد.

رهبر یمن ادامه داد: با وجود روحیه شهادت‌طلبی، طاغوت‌ها هرگز نمی‌توانند امت ما را خوار کنند یا بر آن سلطه یابند. شهیدان راه خدا الگو‌هایی الهام بخش در بخشندگی، اخلاق، ارزش‌ها و پایداری خود هستند. امت نیز از آنان صبر عظیم، بخشندگی و استقامت در رویارویی با طغیان را می‌آموزد. دستورات خداوند و حرکت در راه او در همه سطوح، والاترین دستوراتی هستند که انسان را در مسیر موضع حق و آرمان عادلانه به حرکت درمی‌آورند و هدفشان استقرار ارزش‌های نیکی، حق و عدالت است.

سید عبدالملک بدرالدین گفت: در دستورات خداوند هیچ ظلمی به مردم و هیچ تجاوزی وجود ندارد و هرگز چیزی در آنها نیست که جهت‌گیری انسان را مخدوش کند یا به آن آسیب برساند. انگیزه‌های بسیاری از مردم در مواضعشان از سرچشمه‌هایی ناشی می‌شود که در عرصه انسانی، با جنبه‌های منفی، انگیزه‌های منفی و اهداف ناپسند بسیاری همراه است. انگیزه بسیاری از قدرت‌ها در عرصه انسانی، ظلم، سلطه، انحصارطلبی، طغیان، سرکوب، زورگویی و طمع ورزی است؛ وضعیتی که به طور گسترده در واقعیت کشور‌های بزرگ و نظام‌هایی با توانمندی‌های عظیم مشاهده می‌شود.