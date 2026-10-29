به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی راهیان نور با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، سردار نجمی، جانشین فرمانده سپاه استان، شهدای آذربایجان غربی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی، معاونین اداری، مدیران نواحی دوگانه ارومیه و مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اندیشه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان برگزار شد.

این جلسه با محوریت هماهنگی میان مجموعه آموزش‌وپرورش و سپاه در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای راهیان نور برگزار شد تا زمینه انسجام بیشتر در فعالیت‌های مرتبط با این برنامه فرهنگی و تربیتی فراهم شود.

توجه به جنبه‌های فرهنگی و تربیتی راهیان نور، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مؤثر میان عوامل اجرایی را دوچندان می‌کند؛ چراکه بهره‌مندی دانش‌آموزان از ظرفیت‌های این برنامه، در گرو فراهم‌سازی شرایط مناسب برای اجرای منظم و هدفمند آن است.

در این نشست اعزام کاروانهای راهیان نور جنوب با مشارکت ۲۰۰۰ دانش آموز در قالب ۴۲ دستگاه اتوبوس از سراسر استان پیش بینی شد.

راهیان نور، بستری ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با بخش‌هایی از تاریخ معاصر ایران، فرهنگ ایثار و فداکاری و جلوه‌های ماندگار هویت ملی است؛ برنامه‌ای فرهنگی و تربیتی که تحقق اهداف آن، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و توجه دقیق به ابعاد اجرایی و تربیتی سفرهاست.