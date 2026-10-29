



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ابوالحسن مزارعی بیان کرد: در راستای طرح امنیت محله محور و ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا، مأموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ خودرو آریسان و پراید بارحامل کالا مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو‌ها ۴ دستگاه تلویزیون، ال‌ای دی، اسپلیت و یخچال فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.



