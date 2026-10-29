به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با سرد شدن هوا بار دیگر بحث گاز و صرفه جویی آن در کشور داغ شده است. در میز اقتصاد امروز ۷ آبان ماه، به موضوع گواهی صرفه جویی گاز که یکی از راه‌های کاهش مصرف است، پرداخته شد.

در این برنامه علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، به صورت تلفنی حضور یافت و گفت: درحال حاضر شرکت ملی گاز بر اساس مصوبات هیئت دولت، فعلاً به صورت مستقیم با شرکت‌های کارور کار می‌کند، اما بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم، مردم عادی هم می‌توانند گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت کنند و آنها را برای خرید و فروش در بازار بورس انرژی عرضه کنند.

رجبی در خصوص عملکرد شرکت‌های کارور گفت: این شرکت‌ها یا در زمینه بهینه‌سازی مانند اصلاح موتورخانه‌ها و یا در زمینه‌های کاهش مصرف و صرفه‌جویی گاز فعالیت داشته باشند.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در ادامه گفت: از دو سال گذشته تا کنون، هزار و ۷۳۹ میلیون مترمکعب گاز گواهی صرفه جویی گاز عرضه شده است که از این میزان، هزار و ۲۲۲ میلیون مترمکعب آن در بازار بورس انرژی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان خرید و فروش است.

وی افزود: طرفین این قراردادها، شرکت‌های کارور و صنایعی بودند که در فصل سرد به گاز نیاز داشتند.

رجبی درباره نحوه همکاری با شرکت‌های کارور گفت: شرکت‌هایی که در حوزه بهینه سازی مصرف گاز فعالیت دارند می‌توانند در سایت شرکت ملی گاز اعلام آمادگی کنند و پس از بررسی توسط شرکت ملی گاز سنجیده و انتخاب می‌شوند.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه دارندگان گواهی صرفه جویی می‌توانند با قیمت‌های قابل اعتنا این گواهی‌ها را در بورس انرژی بفروشند، گفت: بالاترین قیمت هرمترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی است که به عدد ۱۸ هزار تومان می‌رسد و گازدر بخش‌های دیگری مثل بخش خانگی از این مقدار کمتر است درصورتی که همین گاز در بازار بورس انرژی نزدیک به ۸۴ هزار تومان معامله شده است.

رجبی با بیان اینکه در حال حاضر، تمرکز شرکت ملی گاز بر افرادی است که با وجود اینکه در دهک های پایین درآمدی قرار دارند اما مصرف گاز آن ها در پله‌های سه و چهار است، گفت: این افراد معمولاً درآمد‌های کمی دارند، اما به دلیل بهینه نبودن تجهیزات ساختمانی و زیرساخت‌های داخلی ساختمان، میزان مصرف گاز آنها بسیار بالا است به همین خاطر این دسته از مشترکان در اولویت شرکت ملی گتز و شرکت های کارور برای بهینه کردن مصرف گاز قرار دارند.

همچنین محمدعلی خادم، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این ماده هر کسی که بتواند مصرف خود را نسبت به سال قبل کاهش دهد، به اندازه گاز صرفه جویی شده می‌تواند گواهی صرفه جویی دریافت کند.

خادم توضیح داد: مشترکانی که گواهی دریافت کردند می‌توانند یا از آن گواهی‌ها برای پرداخت قبض گاز خود استفاده یا گواهی را در بازار بورس انرژی عرضه و یا به کسانی مانند صاحبان صنایع منتقل کنند.

رئیس امور خانگی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در خصوص جزئیات نحوه اخذ این گواهی‌ها گفت: مصرف‌کنندگان می‌توانند با شرکت‌های مختلف مانند شرکت‌های کارور، قرارداد ببندند تا با انجام اقدامات مختلف مصرف گاز در آن مکان را کاهش دهند و در گاز صرفه جویی شده شریک شوند.

وی افزود: البته افراد می‌توانند بدون واسطه و شراکت با دیگران هم گواهی‌های صرفه جویی را از شرکت ملی گاز دریافت کنند.

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