دبیر دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو، از برگزاری آن با محور گردشگری سلامت، گردشگری پایدار و بوم‌گردی در روز‌های ۱۸ تا ۲۱ آبان به میزبانی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس غلامی در نشست مشترک فعالان گردشگری کیش با اعضای دبیرخانه دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو، با اشاره به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: نزدیکی جغرافیایی، اشتراک تاریخی، فرهنگی و زبانی و امکان استفاده از مسیر‌های ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های گردشگری ایران و کشور‌ها عضو اکو فراهم کرده است.

او با اشاره به دستاورد‌های دوره نخست این رویداد گفت: نقش جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، آموزش هتلداری و ارتقای توانمندی راهنمایان گردشگری در قالب کارگاه‌های تخصصی در دوره نخست بررسی شد و زمینه توسعه برخی همکاری‌های گردشگری نیز فراهم شد.

عباس غلامی یکی از نتایج دوره نخست را فراهم شدن زمینه برقراری مسیر پروازی دوشنبه به کیش عنوان کرد و افزود: در برنامه‌ریزی دوره دوم، بازار گردشگری سمرقند ازبکستان نیز با توجه به اشتراک فرهنگی و زبانی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی برای ایجاد مسیر پروازی سمرقند و کیش انجام شده است.

او با اشاره به تغییر زمان برگزاری سمپوزیوم به دلیل شرایط کشور گفت: با وجود مشکلات ایجادشده در برنامه‌ریزی‌های اولیه و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی، پیگیری‌ها برای برگزاری این رویداد ادامه یافت و برنامه‌های دوره دوم برای آبان تنظیم شد.

غلامی، گردشگری سلامت، گردشگری پایدار و بوم‌گردی را سه محور اصلی این دوره عنوان کرد و گفت: این سه موضوع در قالب نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی با مشارکت استادان دانشگاه و فعالان صنعت گردشگری بررسی خواهند شد.

او ابراز امیدواری کرد: برگزاری دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو هم‌زمان با هفته کیش، زمینه گسترش همکاری‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌های کیش و تقویت جایگاه کیش در بازار‌های هدف منطقه‌ای را فراهم کند.