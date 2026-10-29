به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روز مزرعه برداشت زرشک، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، کارشناسان، باغداران و علاقه‌مندان به حوزه کشاورزی، در روستای کبوران شهرستان تفرش برگزار شد.

در این مراسم، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفرش، هدف از برگزاری روز مزرعه زرشک را ترویج کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر، به‌ویژه زرشک، معرفی ظرفیت‌های این محصول و تشویق بهره‌برداران به تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در راستای ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، بهینه‌سازی مصرف آب، توسعه کشت گیاهان دارویی و حرکت به سوی کشاورزی پایدار گام برمی‌دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز به تشریح نکات فنی و تخصصی در زمینه کاشت و احداث باغ زرشک پرداخت و با اشاره به تأثیر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی، بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و توسعه محصولات سازگار با شرایط آب‌وهوایی تأکید کرد و گفت: استقرار کلونی‌های زنبور عسل در باغ‌ها و نقش گرده‌افشانی در افزایش عملکرد باغ اهمیت دارد و افزایش حداقل ۳۰ درصدی عملکرد در شرایط مناسب امکان پذیر است. بر این اساس، متقاضیان احداث باغ زرشک از یارانه خرید نهال بهره‌مند هستند.