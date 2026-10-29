در مراسمی از چهل دانش آموز برگزیده جشنواره‌های نوجوان خوارزمی و پژوهش سرا‌ها به صورت برخط در بندرعباس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان هرمزگانی در ششمین جشنواره پژوهش سرا‌ها موفق به کسب ۳۸ رتبه برتر و در یازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی دو رتبه برتر کشوری را از آن خود کردند.

منوچهر ضیایی افزود: ۲۳ هزار دانش آموز در این دو جشنواره شرکت کردند.

وی با بیان اینکه امسال تقویت پژوهش سرا‌های دانش آموزی در دستورکار قرار دارد، افزود: پژوهش سرای دانش آموزی میناب با کمک معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در بندرخمیر از محل مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه سیمان به زودی به بهره برداری می‌رسد.

مشاور عالی آموزشی- پژوهشی استانداری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: اولویت نخست دولت در هرمزگان آموزش و پرورش است که با سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، نتیجه آن در آزمون سراسری مشاهده شد.

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عباس مرادی افزود: تجهیز پژوهش سرا‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در توانمند سازی و پویایی دانش آموزان اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید و از محل درآمد‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، هفت همت برای پژوهش، فن آوری و فعالیت‌های حوزه دانش بنیان به استان اختصاص یافته است که در آینده تحولات جدی در استان ایجاد می‌کند.