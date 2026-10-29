مدیر امور برق مراغه گفت:با هدف کاهش نوسانات و خاموشی‌های برق ظرفیت پست فوق توزیع عشرت آباد مراغه از ۶۰ به ۸۰ مگاولت آمپر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یونس فرهمند مدیر امور برق مراغه گفت:به منظور ارتقای ظرفیت پست فوق توزیع عشرت‌آباد ترانس ۳۰ مگاولت‌آمپر آن از مدار خارج و یک دستگاه ترانس جدید ۵۰ مگاولت‌آمپر نصب شد.

فرهمند افزود:اجرای این طرح موجب بهبود وضعیت شبکه، کاهش فشار ناشی از بار مصرفی شده و به کاهش خاموشی‌ها کمک کند.

مدیر امور برق مراغه گفت:افزایش ظرفیت پست فوق‌توزیع عشرت‌آباد از اقدامات زیرساختی مهم در مسیر تقویت شبکه برق مراغه است.

وی افزود: با اجرای این طرح ظرفیت تامین برق این پست افزایش یافته و گام مهمی برای رفع بخشی از مشکلات دیرینه شبکه برق شهرستان برداشته شده است.

فرهمند خاطرنشان کرد:این اقدام در شرایطی انجام شده است که ضعف ولتاژ و محدودیت ظرفیت شبکه برق طی سال‌های گذشته به یکی از مشکلات زیرساختی مراغه تبدیل شده بود و افزایش مصرف برق به ویژه در دوره‌های اوج بار فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق شهرستان وارد می‌کرد.